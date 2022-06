Questões de atualidades para concursos 2022: quais são os temas prováveis?

Atualidades é um dos conteúdos programáticos presentes em editais de concurso público. Quem já fez inscrições ou pretende participar de processos seletivos ainda este ano, é indispensável ficar atento às principais notícias do Brasil e do mundo para acertar as questões de atualidades em concursos de 2022.

É possível que ao consultar o edital seja gerada a dúvida: “o que vai cair em atualidades?”. Isso acontece porque a disciplina, em alguns casos, é citada de forma abrangente, citando apenas que serão cobradas “Atualidades econômicas, sociais e polícias”. Para ajudar a mandar bem no certame, trouxemos temas que são fortes candidatos para a prova de atualidades de 2022.

O que saber para mandar bem na prova de atualidades 2022

Acompanhar as notícias do cenário local, nacional e internacional é importante para ter mais chance de mandar bem no certame. Contudo, os concurseiros precisam ficar atentos a alguns detalhes como: ler o edital, conhecer a banca examinadora e responder questões.

Ler o edital: essa medida é fundamental para quem vai prestar concurso. Ainda que o documento apresente o conteúdo programático de atualidades de forma abrangente, nele estarão contidas orientações necessárias e capazes de ajudar o concurseiro.

Conhecer a banca examinadora: essa regra vale não apenas para a prova de atualidades de 2022, mas também para demais conteúdos. Cada banca examinadora possui suas especificações e formas de cobrar determinado conteúdo. Por isso, o indicado é o concurseiro ler provas anteriores e analisar o perfil de como são cobradas as disciplinas.

Responder às questões: é possível que você se pergunte como responder questões anteriores de prova de atualidades podem ajudar. Simples: isso vai favorecer seu domínio sobre o assunto, além de ajudar assimilar as áreas (política, cultural, social, etc) que costumam ser escolha da banca examinadora.

Questões de atualidades para concursos de 2022 | temas prováveis

Guerra na Ucrânia

Um dos maiores conflitos militares na Europa, desde a Segunda Guerra Mundial, a guerra na Ucrânia está entre os temas prováveis para ser assunto de prova de atualidades nos concursos de 2022. A invasão russa à Ucrânia aconteceu no dia 24 de fevereiro de 2022 e tem causado diversas consequências, inclusive impactos ambientais