Saiba os planos da Globo para Bonner em 2023

William Bonner, que está com 58 anos, não apresentará o ‘Jornal Nacional’ em 2023, mas seguirá na Globo com outra função.

Segundo informações do colunista Lucas Pasin, o jornalista saíra da bancada do telejornal após 26 anos, no entanto, continuará sendo o editor-chefe, atuando nos bastidores, algo que já tem acontecido gradativamente.

Nos últimos meses, Renata Vasconcellos comandou algumas vezes o JN ao lado de Heraldo Pereira, César Tralli e Rodrigo Bocardi. O revezamento na bancada é uma estratégia da Globo para que aos poucos a aposentadoria de Bonner seja anunciada.

O âncora já havia demonstrado o desejo de deixar o comando do telejornal, e chegou a cogitar sair em abril, mas foi convencido a permanecer até as eleições – e comandar os debates entre os candidatos à Presidência. Segundo a publicação, no próximo ano ele não estará mais na bancada e se manterá na emissora com seu contrato a princípio até 2025.

Antes de sair de vez da bancada, a emissora está analisando os possíveis substitutos para Bonner. Um dos nomes cogitados para assumir o JN é o de César Tralli, porém, Heraldo Pereira também vem sendo testado na função.