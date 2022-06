Saiba tudo sobre Mar do Sertão, próxima novela das seis da Globo

Mar do Sertão é a próxima novela da Globo e irá substituir Além da Ilusão, no horário das 18h. A estreia está prevista para o dia 22 de agosto e as primeiras cenas da obra já estão sendo gravadas em Piranhas (AL). O elenco conta com algumas personalidades de peso como José de Abreu, Renato Góes, Isadora Cruz, Sérgio Guizé e José Dumont.

A trama acontecerá na cidade fictícia de Canta Pedra. “Escolhemos ambientar a história em uma cidade fictícia para mostrar o sertão que existe, mas com liberdade para também apresentá-lo de forma metafórica, fabular. Quero trazer para essa novela o nordeste que está dentro de mim, que vivi durante toda a minha vida”, diz o diretor Allan Fiterman. Na obra criada e escrita por Mario Teixeira, com direção artística de Allan, o público irá acompanhar o desenrolar do triângulo amoroso vivido por Candoca (Isadora Cruz), Zé Paulino (Sergio Guizé), e Tertulinho (Renato Góes). Também estará em foco o poder dos coronéis da região, principalmente, se nas mãos deles estiver o bem mais precioso da região: a água.