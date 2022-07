SEPA abre licitação de pregão eletrônico para contratação de pessoa jurídica

A Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio (SEPA) abre licitação de pregão eletrônico 238/2022, por Sistema de Registro de Preços (SRP), para contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de implantação e operacionalização de sistema informatizado de abastecimento e administração de despesas de combustíveis em postos credenciados, mediante uso de cartão eletrônico ou magnético, à frota utilizada pela Secretaria de Produção e Agronegócio. Natureza do objeto: outros serviços.

Data de abertura: 05 de julho de 2022, 09:15.

Confira mais no Portal de Licitações do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE), na aba pregão eletrônico.