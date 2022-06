Separação de Piqué e Shakira ocorreu por motivos financeiros

Depois de a imprensa espanhola afirmar que o casamento do jogador Piqué e da cantora Shakira acabou devido à uma traição do zagueiro, um jornalista apontou uma motivação financeira para o término do casal.

O jornalista Kike Calleja afirmou que a separação teria sido motivada por questão financeiras. Segundo o repórter, Roberto García, irmão da cantora, disse que Piqué pediu um empréstimo à família de Shakira para realizar investimentos imobiliários e o pedido foi negado pelos parentes da cantora. “Eles não misturavam o dinheiro e levavam a economia familiar em 50%. Shakira está investindo em outros negócios de construção e queria ter algo em Bahamas ou Colômbia”, disse Roberto a Calleja. A questão teria iniciado o processo de rompimento do casal. Roberto disse ainda que Shakira gostava da relação de Piqué com os filhos, mas que não desejava se casar com o jogador. Shakira e Piqué se separaram após manterem um relacionamento que durou 11 anos.