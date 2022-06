Seplag-AC: inscrições para Processo Seletivo encerram nesta sexta

O Governo do Estado do Acre por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), anuncia a realização das inscrições de Processo Seletivo, a fim de formar cadastro reserva de estagiários de variados cursos.

De acordo com o edital as oportunidades são: Administração; Análise e Desenvolvimento de Sistemas; Arquitetura e Urbanismo; Ciências Contábeis; Ciências Biológicas; Ciências Econômicas; CST em Gestão Pública; CST em Processos Gerenciais; CST Gestão de Recursos Humanos; CST em Rede de Computadores; Comunicação Social; Gestão da Tecnologia da Informação; Direito; Engenharia Civil; Jornalismo; Publicidade e Propaganda; Serviço Social; Sistemas de Informação.

Para concorrer as vagas é necessário que os candidatos tenham idade mínima de 16 anos e estejam cursando o ensino superior, não podendo ser o último semestre do curso. Ao ser contratado o estagiário terá carga horária de 20 ou 30 horas semanais durante o período de 12 meses, e receberá remuneração variante de R$ 420,00 a R$ 620,00 acrescido de auxílio transporte.

Procedimentos para Participação

As inscrições devem ser realizadas no período de 23 de maio de 2022 a 10 de junho de 2022 através do envio de documentos como currículo; ficha de inscrição disponível no edital; cópia RG e CPF; declaração de matrícula da Instituição de Ensino; histórico escolar que conste as notas/menções referente ao segundo semestre de 2021; cópia de comprovante de endereço atualizado e se aplicável a declaração de insuficiência de renda, para o endereço eletrônico [email protected]

Serão reservadas 10% das vagas existentes para candidatos com Deficiência (PCD) e 30% das vagas reservadas para candidatos negros, serão inscritos e participarão em igualdade de condições com os demais candidatos.

O resultado da seleção pode ser acompanhado pelo site do Diário Oficial do Estado do Acre.

Vigência

O Processo Seletivo terá validade de 24 meses, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período.

