Sesc realiza Mostra de Música com alunos de violão e guitarra neste sábado

O Serviço Social do Comércio – Sesc no Acre realiza no próximo sábado, dia 25, a partir das 19 horas, no Teatro de Arena do Sesc Centro, a 11ª edição da Mostra de Música com alunos dos cursos de violão e guitarra. A entrada é franca.

As mostras pedagógicas dos alunos de violão e guitarra do Sesc no Acre têm por intuito trazer ao público um pouco do trabalho desenvolvido. Os princípios pedagógicos, as vivências e experiências de cada aluno e, especialmente, a sociabilização através da vivência musical serão apresentadas pelos alunos nesta mostra.

O instrutor de Violão e Guitarra do Sesc, Heber Colman, fala sobre a dinâmica das aulas e do evento.

“Serão apresentadas músicas que foram previamente trabalhadas em sala de aula como base para o desenvolvimento e a sensibilização musical do aluno. Alunos em diferentes níveis de construção musical no instrumento atuarão juntos dividindo suas experiências musicais; com a soma dessas experiências apresentarão o resultado de um processo de desenvolvimento instrumental”, disse o instrutor.

Serviço

Mostra de Música com estudantes do Sesc

Quando: dia 25 de junho (sábado) a partir das 19h

Onde: Teatro de Arena

Quanto: Entrada Franca