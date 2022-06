Sonia Abrão apoia Naldo e critica mulher que expôs convite para ménage

“Não venha com falso moralismo para cima dessa história, porque não cabe. A gente viu educação e lisura no tipo de contato, que muita gente não aprova, a maioria das pessoas não aprova, porque ainda não entendeu que não tem nada com isso. Deixa o casal na deles, realmente”, opinou Sonia Abrão ao ouvir os áudios de Naldo vazados pela mulher convidada.

A jornalista elevou o tom ao criticar a moça que recebeu a proposta do cantor: “Quem provoca tudo isso é quem pega e vaza esse tipo de coisa. Eu não aguento mais esse verbo vazar, porque a gente sabe que por trás disso existe gente mal intencionada querendo tirar algum tipo de proveito”. Em vídeo enviado para Sonia Abrão e posteriormente publicado no Instagram, Naldo e Ellen confirmaram o convite alegando “gostarem de sexo”. “A gente gosta muito de namorar, temos nossa maneira de apimentar nossa relação, não houve infidelidade nenhuma, sacanagem nenhuma, a gente é parceiro pra caramba, a gente é muito fiel um ao outro, colados um no outro. Eu fiz o convite na maior educação, sendo responsa, sendo gentil. Se não curtisse a parada era só falar ‘não, valeu’”, declarou Naldo em vídeo postado nas redes, ao lado de Ellen. No convite, exposto nesta quinta-feira (30/6), Naldo chamou a influenciadora Carina Silva para praticar sexo a três e, se ela não quisesse, podia ser só com ele. A mulher recusou imediatamente. “Poxa, você está sendo muito má. Estou ficando triste com você, bem triste. Não imaginei que você iria [recusar sair]. Eu vou te ligar, se você tiver um pouquinho de carinho para mim, a gente fala. Não precisa ficar grilada desse jeito. Perguntei se você é solteira. Vou ser bem específico, porque eu não teria problema com a minha mulher. Ela sabe, então a gente sairia para tomar um drink, não sei se você bebe. Iria ser gostoso, entre nós três”, falou o cantor. Carina respondeu que não é garota de programa, e o cantor rebateu. “Eu nem curto garota de programa. Se você entendeu isso, não foi isso que eu quis dizer. Mas achei você super simpática pela foto, acima de tudo. Queria te convidar para o show, para dar o rolê, trocar uma ideia”, teria dito ele. A moça seguiu recusando o convite, e Naldo insistiu. “Então vamos só nós dois, beleza? Vamos sair e se conhecer então. Mesmo que eu vá com ela [Moranguinho], não tem o menor problema. Ou eu vou sozinho”.