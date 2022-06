O SOS Quelônios iniciou suas atividades em 2000 e nesses mais de 20 anos de trajetória conseguiu realizar a soltura de aproximadamente 150 mil filhotes de quelônios. A sede do projeto está localizada no seringal Porto Dias, entre os municípios de Plácido de Castro e Acrelândia. São mais de 250 praias distribuídas ao longo do rio Abunã, nos limites entre Brasil e Bolívia.

A foto foi retirada pela assessoria de comunicação da Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Acre.