Véio da Havan faz visita surpresa em sua loja no AC; broncas e elogios são registrados

O empresário e dono da loja Havan, Luciano Hang, surpreendeu seus seguidores do Instagram nesta quarta-feira (8), o empresário amanheceu anunciando sua chegada ao Acre, nas primeiras horas do dia. Nas primeiras imagens em solo acreano, o empresário circulou na cozinha do hotel Ibis e conversou com funcionários do hotel sobre o atendimento da loja Havan no Acre. Após o ‘feedback’, Luciano esteve em reunião com a equipe da loja 9, a filial da sua rede na capital acreana.

Luciano Hang, conhecido como Véio da Havan, registrou alguns momentos da visita em seus stories no Instagram, nas primeiras imagens no pátio da sede. Usando a palavra ‘chateado’, o empresário iniciou o registro pedindo limpeza na frente da filial e se mostrou bastante incomodado com a situação presenciada. Luciano foi recebido com euforia pelos funcionários acreanos. No vídeo, uma das funcionárias comentou que a visita era uma surpresa.