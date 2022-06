Veja um raio-x dos números da Série D

A vitória avassaladora do Trem-AP sobre o Náutico-RR por 10 a 2 fechou na noite da última segunda-feira (6), no estádio Zerão, em Macapá-AP, a oitava rodada do Campeonato Brasileiro da Série D.

Conforme dados de Adethson Leite/Números & Estatísticas, o resultado elevou a média de gols do torneio para 2,27 por jogo –582 gols em 256 partidas. O ataque mais positivo do torneio pertence ao Trem-AP.

O clube amapaense já marcou 23 gols e apresenta média de 2,88 gols por jogo. Retrô-PE (17), Amazonas-AM (16) e CSE-AL (16) aparecem na segunda, terceira e quarta posições, respectivamente.

Com 13 gols no torneio, o Rio Branco surge na 9ª posição neste requisito, juntamente com outros quatro clubes: Lagarto-SE, Brasiliense-DF, São Raimundo-AM e Souza-PB. Já o Humaitá-AC aparece neste requisito na 48ª posição, com seis gols marcados.

Campanhas

No próximo final de semana, o torneio chega à segunda rodada do returno da fase classificatória com 104 vitórias dos mandantes (40,63%) contra 66 dos visitantes (25,78%). O torneio ainda apresenta 86 empates (33,59%).

Os números apontam ainda que os donos da casa marcaram 330 gols e os visitantes 252. O Retrô-PE, inserido no Grupo 6, apresenta o melhor retrospecto técnico do torneio (20 pontos – 83,3%).

Brasiliense-DF (19 pontos – 79,2%) e Anápolis-GO (19 pontos – 79,2%), aparecem, respectivamente, na segunda e terceira posições. O Moto Club-MA (18 pontos – 75%) e Amazonas-AM (18 pontos – 75%) são o quarto e quinto times, respectivamente, de melhores campanhas.

O Rio Branco aparece na 6ª posição (17 pontos – 70,8%), mesmo aproveitamento do Azuriz-PR, enquanto o Humaitá surge apenas na 56ª posição (5 pontos – 20,8%)

Artilheiros

Fechada a oitava rodada do Campeonato Brasileiro da Série D, o atacante Aleilson (Trem-AP) lidera a artilharia da competição, ao lado de Franklin (Retrô-PE).

Os dois jogadores já marcaram, cada um, sete gols na competição. Com um gol a menos que a dupla aparece os atacantes Mário Sérgio (Fluminense-PI) e Rafael Tavares (Amazonas-AM). O atacante Daniego (Humaitá-AC) soma três gols na competição, um a mais que o goleador Wanderson (Rio Branco-AC).