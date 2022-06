Vídeo: Condutor passa por cima de cachorro várias vezes com automóvel em Rio Branco

Na última quinta-feira (16), o condutor de um veículo modelo Jeep Compass passou diversas vezes por cima de um cachorro, na Travessa Guaporé, no bairro Cerâmica, em Rio Branco. Um vídeo foi divulgado nas redes sociais, em que mostra o condutor do veículo passando em cima do animal com marcha ré e velocidade reduzida.

As Organizações Não-Governamentais (ONGs) da causa animal se manifestaram em nota de repúdio e formalizaram uma denúncia ao Ministério Público do Acre (MPAC) para que o caso seja investigado.

De acordo com a procuradora de justiça do MPAC, Alessandra Marques, o caso está sendo investigado pelo Ministério Público e que o promotor do meio ambiente está tomando as providências sobre o ocorrido.

“Um ser monstruoso, hoje, passou, várias vezes, o carro em cima de um cachorro em Rio Branco. O MP vai cuidar do caso, soube há pouco que o Promotor do Meio Ambiente está tomando todas as providências”, escreveu Marques em seu perfil nas redes sociais.

Outro caso

Nesta semana, outro cachorro foi morto por maus tratos no bairro Bosque, na capital do Acre. De acordo com informações da Sociedade Amor a Quatro Patas, que se manifestou através de uma nota de repúdio, a ação foi filmada por câmeras de segurança, onde mostra o agressor arrastando o animal pelas patas.

A ONG afirma que testemunhas relatam que antes disso, o animal teria sido agredido com pauladas e após ser arrastado pelo asfalto, foi jogado em um terreno baldio e, após receber a denúncia, um grupo de protetores foi até o local à procura do corpo do animal, mas não foi encontrado. A denúncia foi formalizada junto ao Ministério Público do Acre.