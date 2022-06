Vídeo: Pabllo Vittar morde próximo ao pênis de Pedro Sampaio em show

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a cantora agachada na frente do artista. Ela, então, se aproxima das partes íntimas de Pedro e dá uma mordida na região do pênis do cantor.

Veja:

Pabllo dando uma mordidinha no Pedro Sampaio socorro KKKKKKKKKKKKKKKKKKK#Uccchella pic.twitter.com/u0p5WHmfTx — Brunno ❄ (@vittarbrunno) June 15, 2022

Já nos Stories do Instagram de Pabllo, um vídeo mostra Pedro Sampaio, desta vez ao lado de Luísa Sonza, batendo no bumbum da cantora. A ex de Whindersson Nunes, inclusive, dá uma mordida em certo momento.