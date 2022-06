Vídeos: Homem agride mulheres trans com socos e água no rosto

Na gravação é possível ver quando ele dá dois socos no rosto da garota de programa. No segundo golpe, ela bate a cabeça num portão e o vídeo acaba.

Ela contou que decidiu postar o vídeo da agressão que sofreu nas suas redes sociais para expor a transfobia que as garotas trans sofrem nas ruas.“Fui uma das vítimas de transfobia”, diz Priscyla num vídeo gravado dentro da delegacia onde prestou queixa. O caso foi registrado, porém, somente como lesão corporal, no 27º Distrito Policial (DP), Campo Belo.

“Estou fazendo esse vídeo para combater mais o preconceito”, disse ela. “Que esse homem [o agressor] seja parado porque hoje aconteceu comigo, amanhã ele pode fazer com outras, e assim vai.”

Na conversa em vídeo com a reportagem, Priscyla mostrou ainda rosto inchado, o dente quebrado, e os braços e joelhos ralados.

“Olha só o que ele fez comigo: Ele destruiu o meu sorriso. Foi uma cena muito horrível, muito horrível”, disse ela, que acusou o agressor de ter fraturado o seu nariz.

Segundo Priscyla, uma mulher que não aparece nas filmagens e acompanhava o homem o incentivava a agredi-la. “Ela falava: ‘Dá nela’”. Essa pessoa também não foi identificada pelas trans.

Homem é acusado por outras agressões

Priscyla e outras garotas que trabalham com sexo disseram que não é a primeira vez que o morador agride uma trans.

Num áudio que também circula nos grupos das trans, uma garota de programa conta que já foi agredida “verbalmente” pelo homem. E que tem vídeos que mostram ele agredindo suas colegas.

Em uma dessas gravações aparece um homem, que segundo as vítimas é o mesmo agressor de Priscyla, jogando água numa outra mulher. De acordo com elas, a vítima é uma garota de programa trans que trabalha na região.

A data e local do vídeo não foram informados, mas é possível ouvir a vítima dizendo ao homem que aparece segurando uma panela ao lado de um cachorro:

“Joga água em mim de novo, joga… Pode jogar que eu tô gravando.”

Depois ela diz que irá esperar uma viatura policial chegar no local. Ao ouvir isso, ele responde:

– “Cospe, cospe em mim…”

O vídeo termina em seguida.

O que dizem ativista e advogado

“Quero aqui deixar a minha indignação em relação à violência sofrida por mais uma mulher transexual aqui na cidade de São Paulo, em um dos bairros mais nobres da capital”, disse Agripino Magalhães, ativista LGBTQIA+, que compartilhou os vídeos. “Esse é o retrato do nosso país, que a gente vive todos os dias.”

Segundo Caue Machado, advogado de Priscyla, sua cliente foi vítima de transfobia e esse crime deveria ter constado no boletim de ocorrência que ela registrou na delegacia.

“Independentemente do que ali ensejou a agressão, não justifica. Ela é uma mulher trans e tem de ser respeitada como todas as outras mulheres”, disse Caue. “Vamos ver no boletim de ocorrência se vai ter a transfobia equiparada ao racismo e os próximos trâmites realizados”.

Diferentemente da lesão corporal, segundo o advogado, “a transfobia é um crime inafiançável, imprescritível e dá prisão”.

O que diz a SSP

Por meio de nota, divulgada por sua assessoria de imprensa, a Secretaria da Segurança Pública informou que: