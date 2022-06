Virou passeio! Alemanha goleia a Itália; Inglaterra leva 4 x 0

Com o resultado, a Alemanha fica com seis pontos no Grupo 3 da primeira divisão da Liga das Nações, um ponto atrás da líder Hungria, que goleou a Inglaterra, por 4 x 0, em Wolverhampton. A Itália ficou com cinco, enquanto os ingleses estão na lanterna com apenas dois.

Desde o primeiro minuto, a impressão é de que o massacre seria uma questão de tempo. Toda vez que a Itália se aventurava no ataque, abria espaços para as oportunidades da Alemanha. O primeiro tempo terminou “só” 2 x 0 porque o goleiro Donnarumma impediu um castigo maior, com pelo menos duas belas defesas. Kimmich e Gundogan, de pênalti, fizeram os gols.

No segundo tempo, a Itália voltou com a intenção de tentar diminuir a vantagem alemã, mas os erros defensivos permitiram ao veloz ataque alemão as chances que não foram desperdiçadas. Muller e Werner (2) completaram a maior goleada da história entre as seleções.

A Alemanha diminuiu o ritmo e a Itália aproveitou para amenizar um pouco com o jovem Gnonto, que marcou o gol de honra, após rebote de Neuer. Bastoni ainda fez o segundo gol nos acréscimos

As imagens da desolada torcida italiana no estádio captadas pelas câmeras fizeram lembrar da histórica derrota da seleção brasileira para a mesma Alemanha, por 7 x 1, no Mineirão, na Copa de 2014.

SHOW HÚNGARO

Apontada como a seleção mais fraca do grupo, antes do início da competição, a Hungria voltou a surpreender, ao golear a Inglaterra, em Wolverhampton, por 4 x 0. Sallai (2), Nagy e Gazdag fizeram os gols da partida.

Pelo Grupo 4, a Holanda teve de se esforçar bastante para derrotar País de Gales por 3 x 2, em Feyenoord. Lang e Gakpo deixaram os anfitriões em vantagem em 23 minutos. Johnson e Bale levaram os visitantes ao empate, mas Depay garantiu a vitória dos holandeses nos acréscimos.

No outro jogo da chave, em Varsóvia, a Bélgica venceu a Polônia por 1 x 0. Com o final da quarta rodada, os holandeses lideram com dez pontos, contra sete dos belgas. Poloneses somam quatro e os galeses apenas um.