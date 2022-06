Vocalista do Biquini Cavadão faz alerta após retirar tumor do olho

O vocalista da banda Biquini Cavadão, Bruno Gouveia, de 54 anos, comemorou nas redes sociais o seu retorno aos palcos após retirar um tumor maligno do seu olho direito. O músico disse que resolveu compartilhar o seu caso para que outras pessoas pudessem fossem incentivadas a fazer exames periódicos.

“Me senti na responsabilidade de usar o meu caso como exemplo para que mais pessoas tenham essa consciência. Se estivermos mais atentos, fizermos exames com regularidade, poderemos evitar maiores transtornos. Não devemos postergar exames preventivos se queremos viver mais e com mais qualidade de vida”, alertou Bruno.

O vocalista contou que obteve o diagnóstico do ceratoacantoma de forma precoce e, por isso, a sua recuperação foi rápida e sem grandes sequelas. Bruno que restou apenas uma pequena cicatriz e cílios a menos.

O líder do Biquini Cavadão falou que, no início, pensava que estava apenas com uma espinha em seu olho, no entanto, com o passar do tempo ela não desapareceu e ele resolveu buscar um especialista, que descobriu o tumor.