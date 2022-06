Zezé Di Camargo fala sobre volta de Wanessa e Dado Dolabella

O sertanejo deu de presente de casamento para o sobrinho um showzão da dupla com o irmão Luciano: “Nathan é meu afilhado e a emoção de vê-lo casando é sem palavras. Ele me pediu para cantar na festa e eu disse: ‘Claro, é meu presente de casamento’. Nathan cresceu junto com meu filho Igor e ele é como se fosse meu filho também”. O cantor acredita que, ainda este ano, a família Camargo terá outra grande comemoração: “Tenho certeza que, em poucos meses, darei a notícia que serei pai novamente”.