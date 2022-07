O Campeonato Acreano de Motocross tem sequência com a quarta etapa neste fim de semana, em Rio Branco (AC), durante os primeiros dias da Expoacre. As inscrições se encerraram nessa sexta-feira (29) e mais de 60 pilotos, incluindo representantes dos estados do Acre, Rondônia, Amazonas, além de Peru e Bolívia, confirmaram participação.