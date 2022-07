9 hábitos que prejudicam os dentes e talvez você não saiba

Ter um sorriso saudável vai além de escovar com frequência, usar o fio dental ou visitar ao dentista regularmente, é preciso ter atenção a certos hábitos cometidos, que algumas vezes podem comprometer sua saúde dentária.

Como é sabido, os dentes cumprem um papel importante no início do processo digestivo, havendo a falta de um deles compromete essa função. Além disso, ter um sorriso saudável, sem dúvida, funciona como um cartão de visitas, fortalece a autoestima e autoconfiança.

Por essas razões, cuidar da saúde bucal é importante, porém tem pessoas que cometem alguns comportamentos que podem afetar sua saúde dentária no longo prazo e não percebem que os fazem.

Hábitos que prejudicam os dentes

Estar sempre mordendo objetos

Fixação oral, um termo definido na psicologia como o hábito constante de estar sempre mastigando alguma coisa, pode danificar os dentes, causando desgastes e até dores musculares.

Escovar os dentes com muita força

Esse hábito é bastante comum, mas pode ser muito prejudicial para os dentes e gengivas, além de causar sensibilidade e ferimentos, ainda mais se for usada uma escova com cerdas mais duras.

Ter bruxismo (ranger ou apertar os dentes)

É um transtorno que acontece durante o sono, em que a pessoa involuntariamente range ou aperta os dentes, com o tempo provoca desgaste nos dentes, além de doenças na gengiva. O tratamento é feito usando um protetor bucal ou através de exercícios de relaxamento.

Usar palito de dente

Embora a intenção seja boa, esse hábito pode machucar a gengiva, deixando-a suscetível à infecção. Desta forma, o melhor é evitar esse produto e dar preferência ao fio dental.

Tomar muito refrigerante ou bebida alcoólica

O problema não está no consumo em si, mas em submeter os dentes por muito tempo a tais substâncias. Tanto o álcool como o refrigerante têm substâncias ácidas que podem provocar erosão do esmalte dos dentes.

Fazer uso de tabaco

O consumo de tabaco (cigarros, charutos, tabaco mastigável) é prejudicial à saúde da gengiva e dos dentes, além de causar mau hálito e aumentar as chances de doenças periodontais.

Chupar o dedo e roer as unhas

Crianças com idade a partir de 5 anos que costumam a chupar os dedos aumentam os riscos de terem dentes desalinhados e, à medida que crescem, este desalinhamento causa outros problemas mais sérios.

Já no caso de roer as unhas, esse hábito pode causar problemas na mandíbula e lascas nos dentes. Sem contar que as unhas ficam feias curtinhas.

Submeter-se a tratamentos estéticos indevidos

Todo o tratamento deve ser feito por profissional capacitado e habilitado, mas principalmente é importante avaliar a real necessidade de qualquer procedimento para evitar problemas futuros.

Não visitar o dentista com regularidade

A visita ao dentista para realizar limpeza e avaliação da saúde dos dentes é importante e preventiva. Mesmo que acredite que seus dentes não precisam de qualquer tratamento, não deixe de fazer uma consulta odontológica pelo menos uma vez por ano.