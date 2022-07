A Favorita: em virada, web chama Flora e Donatela de Simone & Simaria

Como em 2008, a cena voltou a surpreender os telespectadores, mas desta vez há as redes sociais para transformar o choque em meme. Em uma das zoeiras, a cena de Donatela obrigando Flora a cantar Beijinho Doce no carro teria sido “inspirada” em Simone & Simaria.

Desde a reestreia de A Favorita, em maio, telespectadores comparavam as protagonistas da novela à dupla baiana, já que no mesmo mês vazou um áudio das irmãs discutindo no Programa do Ratinho.

A crise em pleno lançamento do Bar das Coleguinhas 2 só cresceu. Simaria se afastou com a justificativa de cuidar da saúde mental. A treta atingiu seu ápice na última quinta-feira (14/7), quando ela deixou de seguir a irmã nas redes sociais.

Confira os memes da virada de A Favorita:

Simone e Simaria, é você? https://t.co/OQb5hItm0f — Brunno Luiz (@BrunnoLuiz) July 15, 2022