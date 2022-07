Acre ratifica entrada no Consórcio Brasil Verde e firma compromisso pelo clima

O Estado do Acre integra, a partir desta quarta-feira (27), a sua entrada no Consórcio Interestadual sobre o Clima (Consórcio Brasil Verde), criado em 2019 e já conta com a adesão de outros 22 estados, que são: Alagoas, Amapá, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso Do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

A participação do estado já havia sido confirmada com a participação de Gladson na COP 26, em Glasgow, no ano passado.

De modo geral, o consórcio instituiu a Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC), “cujos objetivos deverão estar em consonância com o desenvolvimento sustentável, a fim de buscar o crescimento econômico, a erradicação da pobreza e a redução das desigualdades sociais”, diz trecho da lei assinada pelo governador Gladson Cameli e publicada no Diário Oficial.

Veja o protocolo na íntegra: