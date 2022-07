Afiliados Shopee: como se inscrever e ter uma renda mensal de mais de R$ 10 mil?

Diversas empresas possuem programas para vendedores afiliados, como Amazon, Magazine Luiza e AliExpress. Os afiliados Shopee também são destaque na web, conquistando cada vez mais fãs no país. Veja como funciona logo abaixo.

Alguns parceiros informam os ganhos ultrapassando R$ 4.500 mensais. Então, se você está animado para ter essa renda extra no seu orçamento, continue com a leitura da matéria deste domingo (17) do Notícias Concursos, para se informar sobre os detalhes dos afiliados Shopee.

Como funciona o programa de afiliados Shopee?

Em primeiro lugar, o Shopee é um e-commerce diversificado com uma variedade de opções e seções de mercadorias. Uma das diferenças é que os produtos podem ser adquiridos diretamente de vendedores estrangeiros, como da China.

O programa de afiliados no Brasil, é uma forma de recompensar os parceiros que impulsionam as vendas do site. Isso é alcançado por meio de links personalizados. Toda vez que alguém faz uma compra pelo link, um valor é repassado para o afiliado. Na verdade, esta é a mesma forma de compensação usada por todas as outras plataformas.

Na prática, é como se a pessoa se tornasse um vendedor Shopee e recebesse uma comissão por cada venda. Ganhar uma renda extra no final do mês pode ser uma forma bem interessante.

Como participar?

Se você estiver interessado em participar do programa, a primeira coisa a fazer é se registrar no site. Para obter a aprovação do registro, a plataforma exige que os usuários configurem um perfil público na rede social.

Nos últimos 3 meses ele deve ter feito algumas postagens nele, ou seja, deve estar ativo. Após o preenchimento do pedido, a plataforma leva de 3 a 5 dias para responder.

O valor máximo que um membro pode ganhar com uma venda do Shopee é de R$ 15.000. No entanto, alguns funcionários relatam que, com um pouco de esforço extra, podem ganhar a média de R$ 4.500.

Para faturar bastante é necessário que você divulgue os produtos e através de redes sociais como Whatsapp, Instagram, entre outros. Você pode realizar esse trabalho fora de seu horário de serviço, sendo assim uma boa fonte de renda extra.

As vantagens é que você só precisa de acesso a um celular ou computador com Internet e algumas horas do seu dia para poder lucrar bastante. Dessa forma, o afiliados Shopee pode se tornar a salvação do seu orçamento.