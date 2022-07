Agricultor leva 2 horas para fisgar peixe de 1,65m e 55kg

Mais do que uma pescaria “para desestressar” ao fim do dia. O agricultor Rony Dronov teve um domingo (10) de pescaria memorável, em Dourados (MS), a 229 quilômetros de Campo Grande. O homem, que realizava a prática com mais dois amigos, pescou um pintado de mais de 1,65m e cerca de 55 kg no rio Dourados. O animal foi devolvido para a água após as fotos. (Veja o vídeo acima).

