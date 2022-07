Aluízio e Ed com um grande desafio na Copa Amazônia

A dupla acreana Aluízio/Ed começa a disputar neste sábado, dia 9, a partir das 8 horas (hora Acre), na Vila Olímpica em Manaus, no Amazonas, a 1ª etapa do Circuito Amazônia de Vôlei de Praia. A competição terá duplas do Amazonas, Roraima, Rondônia, Tocantins e Mato Grosso.

“Teremos uma competição muito forte em Manaus. Nossa dupla trabalhou duro e a primeira meta é garantir uma vaga nas semifinais”, avaliou o presidente da Federação Acreana de Voleibol (FEAV), professor João Petrolitano.

Outras etapas

As outras etapas do Circuito, no masculino, serão disputadas em Macapá, no Amapá, no mês de agosto e Cuiabá, no Mato Grosso, em setembro.