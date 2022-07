Anitta divulga nome e preço de seu perfume íntimo: “Pepeka de milhões”

Chega de mistérios e especulações em torno do novo produto assinado por Anitta! A cantora anunciou, nesta quinta-feira (28/7), o lançamento da colônia Puzzy, seu perfume íntimo. Ela já havia usado as redes sociais para falar que ainda neste semestre lançaria o item, algo que faz parte da rotina de cuidados da Poderosa.

Segundo a cantora, o Puzzy foi desenvolvido para ser usado na “pepeka e no piu piu”, como ela mesma indicou. Ele já tem preço e não deve ultrapassar a casa dos R$ 100 reais.

Puzzy, o inovador perfume íntimo lançado em colaboração da Anitta com a CIMED, custará entre R$70-100, e estará disponível em farmácias pelo Brasil. Com lote inicial de 500 mil unidades, a expectativa é de um faturamento de R$40 milhões. 🪷 pic.twitter.com/TTCuO8oteh — Anitta Press (@AnittaPress) July 28, 2022

Não é novidade que Anitta não tem tabus para falar de assuntos relacionados a sexo e ao seu próprio corpo. Ela declarou que, após tanta repercussão com a polêmica tatuagem no ânus e na região íntima, chegou seu momento de lucrar com isso:

“Chega de tanta gente lucrar e ganhar palco através do meu ‘polemicú’. Chegou a minha hora. Em breve meu perfume íntimo à venda nesse Brasil todooooooo. A pepeka de milhões, o piu piu de milhões, ‘as bola’ de milhões, o ‘polemicú’ de milhões. Cheiroso pro resto da vida”, escreveu. Confira:

Chega de tanta gente lucrar e ganhar palco através do meu polemicú. Chegou a MINHA hora. Em breve meu perfume íntimo a venda nesse Brasil todooooooo. A pepeka de milhões, o piu piu de milhões, as bola de milhões, o polemicú de milhões. Cheiroso pro resto da vida. — Anitta (@Anitta) July 28, 2022

De acordo com informações do site Meio&Mensagem, o perfume é dermatologicamente e ginecologicamente testado, sem álcool e hipoalergênico. A logo da frente da embalagem são as tatuagens da musa, como ela mesma já havia afirmado em resposta a um fã: “A logo da frente do produto é a tattoo que tenho na larissinha e a logo de dentro é a tattoo do tororó”, revelou.