Anitta encontra Michele Morrone e canta com Fred de Palma em festival na Itália

Ela tem a demanda! Anitta foi a atração principal do Milano Latin Festival que aconteceu na noite desta quarta-feira (13), em Milão, na Itália. Segundo informações da organização do evento, o show da cantora teve os portões fechados depois que todos os ingressos foram esgotados.

Antes de começar o show, em seu camarim, a carioca encontrou o ator Michele Morrone, conhecido por interpretar o personagem Don Massimo Torricelli, no filme “365 Dias”. Sem perder tempo, ela o convidou para gravar um vídeo, que foi publicado em seus storys no Instagram, onde aparece ensinando o italiano a falar em português.

Além disso, o ator também publicou um vídeo com Anitta. Através dos storys os dois brincam sobre a continuação do filme sucesso da Netflix, afirmando que ele terá ela como par romântico do personagem de Michele. O artista assistiu o show da dona do hit global “Envolver” ao lado do palco.

A poderosa segue fazendo sua turnê pela Europa e dessa vez, marcou presença no Milano Latin Festival. De plateia lotada, Anitta entoou seus maiores hit e entregou beleza, glamour e uma performance inesquecível, cheia de muita brasilidade.

A brasileira colocou seus fãs da Itália no chão para dançar o “El Paso de Anitta” e convidou o cantor italiano Fred de Palma, para uma participação especial. Juntos, eles cantaram “Paloma” e “Un Altro Balo”, ambas colaborações de sucesso entre os dois artistas.

