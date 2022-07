Anitta “hipnotiza” segurança com rebolado e vídeo viraliza nas redes sociais

Dentre os muitos atributos de Anitta, o rebolado deve ser um dos mais populares não só no Brasil, mas no mundo todo. Mesmo depois de viralizar com a coreografia de “Envolver“, um de seus sucessos internacionais, a cantora nunca deixou de lado o “Movimento da Sanfoninha“, que popularizou a frase: “Vocês pensaram que eu não ia rebolar a minha bunda hoje, né?”

E parece que o momento – um dos mais esperados nos shows da artista – não perdeu o efeito mesmo anos depois. Em um vídeo, que circula pelas redes sociais, um segurança aparece em frente ao palco e, ao notar que a cantora começou a dançar, acaba se distraindo e começa a assistir à performance. Na sequência, ele se vira e olha para a câmera que o registra, fazendo uma cara de surpreso:

Essa não é a primeira vez que Anitta, de 29 anos, tem “problemas” com um segurança. Há alguns meses, a cantora interagiu com um funcionário durante um show e teve que esclarecer que não havia traído o namorado, Murda Beatz, após o vídeo viralizar.

“Não gente, eu não beijei o cara, pelo amor de Deus. Primeiro que isso seria assédio. Segundo, porque tenho namorado e ele não ia gostar porque não é moderno (risos). Alguém arranja esse vídeo com ângulo de frente”, escreveu a artista em um comentário no perfil Fofoquei, no Instagram. Em entrevista, ela já ressaltou que seu atual relacionamento é monogâmico.

No registro, feito em junho, Anitta aparece no palco de um show em Ibiza, na Espanha. Durante a apresentação, ela se aproximou do segurança durante “Boys Don’t Cry” e segurou o rosto dele. A funkeira aparece de costas, e alguns internautas interpretaram que teria ocorrido um beijo neste momento.