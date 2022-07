Anos após entrada no divórcio, Brad Pitt está em busca de um novo amor

Após seis anos do início do processo de divórcio da ex-esposa Angelina Jolie, Brad Pitt parece seguro para seguir em frente. Segundo informações da revista People, o ator está indo para encontros e vivendo a vida novamente.

A fonte ainda assegura que Pitt não entrou em nenhum relacionamento sério, acabando com boatos de que já teria namorado a cantora Lykke Li e a atriz Andra Day. O ator e Angelina estão oficialmente solteiros desde 2019.

Brad Pitt, entretanto, continua priorizando o relacionamento com os filhos e tem encontros leves com eles, apesar das disputas legais que ainda acontecem entre ele e Angelina. O ex-casal têm seis filhos juntos: Maddox, de 20 anos de idade; Pax, de 18; Zahara, de 17; Shiloh, de 16; e os gêmeos Knox e Vivienne, de 14 anos de idade.

“Brad janta com as crianças menores quando estão todos em Los Angeles. Como seus filhos estão mais velhos agora, eles têm suas próprias vidas sociais e seus amigos. Brad ainda tem um bom relacionamento com todos eles”, disse a fonte para a revista People.