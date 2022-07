Ao ContilNet, Marfisa Galvão faz balanço da Secretaria de Assistência Social e revela seu futuro político

Em entrevista ao ContilNet nesta semana, a vice-prefeita de Rio Branco, Marfisa Galvão (PSD), falou sobre sua trajetória no segundo cargo mais importante do poder Executivo municipal. Esposa do senador Sérgio Petecão, há 16 anos (tempo em que estão juntos) ela faz parte da política acreana, seja nos bastidores ou nas trincheiras das disputas. Antes de ser eleita ao lado de Tião Bocalom, a quem elogiou e muito pelo trabalho, Marfisa foi deputada federal por um mês, em 2019, quando assumiu a suplência do major Rocha entre janeiro e fevereiro.

Atualmente ela acumula um outro papel na gestão de Bocalom: é secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, pasta importante que cuida da população em vulnerabilidade social. Na entrevista, Marfisa falou sobre o desafio de desempenhar as duas funções e credita à sua equipe o bom desempenho.

Sobre política, Marfisa revelou se pretende ainda concorrer algum cargo legislativo e falou sobre o seu papel na pré-candidatura do esposo, que concorrerá ao Governo do Acre.

Questionada como fará, caso Petecão seja eleito, para conciliar os cargos, ela afirmou que isso não será um problema, afinal, além da vice-prefeitura e secretária de Assistência Social, no início da gestão Marfisa foi também diretora da Fundação Garibaldi Brasil, ou seja: acumular pastas não está fora da sua realidade.

Ao longo desse ano, Marfisa se afastou algumas vezes para tratar sua saúde e na entrevista, detalhou qual problema enfrenta.

Os desafios de, como mulher, conquistar seu lugar na política também foi tema do bate-papo.

Confira a entrevista completa:

