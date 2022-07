Após 13 dias da cirurgia para retirada de mamas, Jéssica Sales fala da recuperação: “positiva”

A deputada federal Jéssica Sales se recupera de uma cirurgia de retirada das mamas (cirurgia de mastectomia bilateral), realizada no último dia 28. Por meio das redes sociais, a deputada fala sobre a recuperação e as limitações dessa fase do pós-operatório.

Em vídeo, Sales agradece as mensagens positivas. “Fazem 13 dias da nossa cirurgia, a recuperação está positiva. Ainda tenho limitações, não posso erguer os braços, o limite é até o ombro. Estou respeitando a orientação médica”, diz.

Além disso, a deputada explica que após essa fase da cirurgia, ainda deve fazer radioterapia, um tratamento que utiliza radiação ionizante que ajuda a destruir ou impedir o crescimento das células tumorais.

Jéssica Sales diz que está esperançosa para que até o final do mês, possa estar junto de todos. “A radioterapia faz parte do tratamento. Vou comunicando vocês. Saúde, Deus no controle e um beijo no coração de vocês”.

Veja vídeo: