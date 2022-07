Após corrida, motorista de aplicativo invade casa e tenta estuprar passageira

Passageira, de 53 anos, procurou a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) na noite de ontem (14) para denunciar um motorista de aplicativo. Segundo a mulher, após a corrida teve a casa invadida pelo homem que tentou estuprá-la. O caso aconteceu por volta das 17h de ontem (14), na Vila Fernanda, região do Portal Caiobá, em Campo Grande.

A vítima solicitou o carro de aplicativo no Bairro Tarumã com destino à Vila Fernanda. Durante o trajeto, o condutor passou a fazer perguntas relacionadas a vida íntima da passageira. “Ele perguntou se eu era casada. Eu disse que era solteira e morava sozinha”, contou.

O homem, então, passou a falar de assuntos relacionados a sexo e pediu para a passageira passar para o banco da frente. “Eu disse que não. Ele chegou a parar o carro. Mas eu falei que não ia e ele seguiu o caminho”, contou. Ao chegar ao destino, a vítima pagou a corrida e antes de ir embora, o homem pediu água.

A passageira, então, disse que ia pegar, abriu o portão, a porta da sala e foi até a cozinha. Ao retornar com a garrafa de água, se deparou com o motorista dentro da casa dela mostrando as partes íntimas. “Ele tentou me puxar pelos braços, mas eu corri, fui para o portão e pedi para ele sair. A intenção da vítima era pedir ajuda para alguém que estivesse passando na rua, caso o homem não fosse embora.

