Após deixar o ‘Encontro’, salário de Fátima Bernardes volta a ser menor que o de William Bonner, segundo portal

Fátima Bernardes deixou o comando do programa “Encontro” neste mês e após sair da atração, o salário da jornalista voltou a virar assunto nas manchetes do país. Isso porque desde que apresentava o Jornal Nacional ao lado do ex-marido William Bonner, a renda do casal já era extremamente discutida na imprensa.

Nesta semana, o portal JC Online noticiou que Fátima voltará a ganhar menos que o ex-esposo. Isso porque de acordo com o jornal, o salário da comunicadora sofreu uma redução para apresentar programas ocasionais como o "The Masked Singer" e o "The Voice Brasil".