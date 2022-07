Após dizer que sofre ‘terror psicológico’ de Bolsonaro, Jair Renan almoça com o pai

Jair Renan, quarto filho do presidente Jair Bolsonaro (PL), publicou uma “nota de repúdio” por conta da repercussão da declaração que deu a respeito da educação que recebeu dos pais.

No podcast “Zer04”, o filho do chefe do Executivo, fruto do casamento com Ana Cristina Valle, conversou com o cantor Negão da BL sobre a relação entre pais e filhos. Ele havia contado que sofre “terror psicológico” de Bolsonaro e que apanha da mãe.

“Minha mãe me bate e ele [meu pai] faz terror psicológico. Eu prefiro que me bata do que faça minha cabeça, falar no meu ouvido. Aquilo que eu fico duas semanas pensando no que ele falou”, relatou Jair Renan.

No domingo (3), então, o filho do mandatário publicou um vídeo em uma rede social e declarou que “nunca sofreu pressão psicológica” do pai.

Em um outro momento, postou uma imagem almoçando ao lado de Bolsonaro, com a legenda: “Olha a cara do homi kkkk (sic). Almoço com meu coroa”.