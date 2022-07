Após reunião da Executiva do PP em Brasília, Samir Bestene oficializa pré-candidatura a deputado federal

O vereador Samir Bestene anunciou, nesta terça-feira (19), que teve o nome apresentado à Executiva Nacional do partido Progressistas como pré-candidato à uma vaga na Câmara Federal. Em uma publicação na rede social, Samir escreve “a minha vida é marcada por desafios, superações e o desejo de servir ao próximo”.

Nas redes sociais, Samir aparece ao lado do governador Gladson Cameli, a senadora Mailza Gomes, ao seu pai e também deputado estadual, José Bestene, o secretário executivo da sigla no Acre, Livio Veras, e ao presidente nacional do partido, o deputado federal Cláudio Cajado.

“Seguirei firme, com Deus no coração e a certeza que ao meu lado estará sempre minha família, meus amigos e aqueles que sonham com um Acre melhor para todos”, escreveu na publicação.