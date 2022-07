Arcano da semana: O Enforcado; confira as dicas e todas as novidades

O Enforcado representa a situação ou pessoa que chegou a um sufoco, imobilidade, sacrifício ou trabalho determinado, é excelente pra empregar quando se comete uma injustiça, ele serve pra apaziguar a situação…

A primeira coisa a aprender com esse arcano, é abrir a cabeça e ser razoável, não insistir em forçar a barra e dar murro em ponta de faca…

Um serviço abnegado, ou um trabalho ardoroso pode ser representado também aqui e pode representar o sacrifício por uma causa, dentro de um trabalho necessário, pois sem sacrifício, não há recompensas e o sacrifício é uma coisa temporária.

Na Bíblia pela interpretação do nosso querido Frater Goya é citado em: (2Mc 1, 11- 17)

11 De graves perigos por Deus libertados, nós lhe rendemos grandes ações de graças como a quem combateu ao nosso lado contra o rei,

12 pois ele mesmo expulsou os que se tinham entrincheirado na cidade santa.

13 De fato, seu chefe, tendo marchado contra a Pérsia, junto com o seu exército aparentemente irresistível, foi cortado em pedaços no templo de Nané ia, graças a um estratagema empregado pelos sacerdotes da deusa.

14 Na ocasião em que, sob pretexto de desposá-la, Antíoco apresentou -se no lugar sagrado junto com os seus amigos, com o objetivo de apoderar-se das muitas riquezas a título de dote.

15 os sacerdotes do Naneion as expuseram. Ele havia penetrado com poucos companheiros no recinto sagrado. Tendo então fechado o templo, mal entrara Antíoco.



16 os sacerdotes abriram a porta secreta do forro e fulminaram o príncipe, arremessando-lhe pedras. A seguir, cortaram-no em pedaços e, decepando-lhe a cabeça, atiraram-na aos que se encontravam fora.

17 Em todas as coisas seja bendito o nosso Deus, que assim entrega (à morte) os que

cometem impiedade!

Visualizar essa carta pode trazer as seguintes realidades: deixar uma pessoa no canto dela, vivendo o próprio caminho, serve pra desfazer uma situação injusta e trazer o perdão e também pode ser empregada pra minimizar uma crise e se ater a fazer o pouco virar muito.

Empregar o Enforcado, também é uma reflexão dos próprios limites e os sacrifícios pra abrir sua cabeça e enxergar horizontes viáveis. Reflitam e observem, boa semana!

