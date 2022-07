Arte da Palavra Sesc realiza a oficina “A Leitura e os Sentidos”

O Serviço Social do Comércio – Sesc no Acre promove a quinta edição do projeto Arte da Palavra – Rede Sesc de Leitura, com a oficina “A Leitura e os Sentidos”, que ocorre de 18 a 22 de julho, das 15h às 17h, com o ministrante André Soltau (SC). As inscrições podem ser realizadas no Sesc Centro e há 10 vagas disponíveis.

A oficina é direcionada para qualquer pessoa que deseja escrever, seja profissionalmente ou não, editar ou melhorar sua redação e criatividade. Na oficina, a ideia não é simplesmente formar escritores, pois em tão poucos dias seria impossível, em anos também.

Um escritor se faz em vida, várias vidas, um escritor se faz escrevendo; o interesse é fortalecer os alunos, entregar-lhes ferramentas e imaginários novos para que possam somá-los a suas experiências e profissões.

Com esta oficina, serão abordados os conceitos contemporâneos de leitura. Serão reconhecidas, também, as diferentes linguagens que compõem a comunicação e as sensações com os diferentes tipos de textos. Nos encontros, serão desenvolvidos temas fundamentais para uma leitura com os sentidos.

O oficineiro

André Soltau, natural de Alegrete/RS, é graduado em História (UFSM/RS), e mestre em Educação (UFSC/SC). Atuou como professor e foi assessor da ONU/MEC, mediando encontros com educadores de países que falam língua portuguesa. Foi professor universitário nas áreas de Comunicação (Fotografia, Jornalismo, Publicidade, Audiovisual) e de Educação (Licenciaturas e especializações em Música e História).