Assaltantes armados invadem casa e levam carro, moto e outros objetos no interior do AC

Homens armados invadiram uma casa no bairro São José, em Cruzeiro do Sul, na madrugada desta segunda-feira (11) e levaram uma motocicleta nova, ainda sem placa, um carro e vários objetos da residência.

Segundo a assessoria de comunicação da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul, um dos assaltantes já foi identificado e as buscas pelo grupo continuam.

“Até o final do dia devemos recuperar o carro e as buscas pelos assaltantes continuam”, cita o tenente Belo.

Duas mortes no final de semana

Dois homicídios foram registrados em Cruzeiro do Sul nesse final de semana. Um homem identificado como Vitor foi brutalmente morto na noite de sábado (9), no Ramal 2, da BR- 364, zona rural do município. No corpo da vítima, havia 9 perfurações de faca e terçado e a mão quase foi decepada.

Segundo testemunhas, o homicídio foi cometido por dois homens que fugiram pela mata depois do crime. Ninguém foi preso.

Na sexta-feira (8) Luciano Moura, 43 anos, ex-presidiário, foi encontrado morto dentro do Centro Multiuso do Bairro Cohab, com 4 disparos de arma de fogo. O local, abandonado, é usado como ponto de venda e consumo de drogas e tem a inscrição da facção criminosa que atua na região do Vale do Juruá. Ninguém foi preso.