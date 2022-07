Assis Lima, o fotógrafo das gestantes, fala sobre trajetória de sucesso no Acre; confira fotos belíssimas

Paixão é uma palavra que não falta na vida do fotógrafo Assis Lima. Paixão pela família, pela profissão que escolheu e uma paixão especial: fotografar gestantes. Capturar as imagens nesse momento tão especial do universo feminino, com um olhar sensível e especialista, faz do estúdio Assis Lima Fotografia ser um dos mais procurados da capital Rio Branco.

Ele observa cada detalhe, define posições e looks, cenários e iluminação, por fim se concentra na personalidade da cliente, percebe cada nuance para tornar o ensaio único. Com dedicação, Assis segue conquistando uma clientela fiel e cada vez mais exigente: as grávidas. Somente em 2021 ele fez mais de 500 ensaios com as suas “gravilindas”, como ele as chama, marca que será facilmente superada este ano.

Além de eternizar o momento com belíssimas imagens, Assis Lima assumiu o compromisso pessoal de elevar a autoestima das mamães, trabalhando o potencial de cada uma, valorizando os detalhes e a beleza maternal, sensível e por vezes tímida.

E para entrar no clima da maternidade, Assis teve uma ideia fértil e que lhe rendeu milhares de cliques nas redes sociais. Curtidas merecidas no ensaio que ele produziu vestido com os figurinos que eternizam os momentos das suas grávidas. Assis, vestido com grávida, impactou pela veracidade da informação, mostrando o detalhe real da barriguinha saliente.

Uma grande homenagem para elas, que deixam a sua vida mais alegre, que lhe rendem ainda mais paixão. Um destaque especial na história de Assis, é que foi em um dos ensaios programados que ele conheceu a mulher da sua vida, numa providência divina que proporcionou a união de um casal e a concepção de dois filhos: Laura e Marcus Vicente.

Mas o ContilNet conta essa história do começo: Assis estava em busca de uma modelo negra, para fazer um ensaio diferente, um nu artístico. E foi aí que ele conheceu Ediane, para um ensaio realmente diferente e que resultou em mais paixão.

Depois das belas fotos feitas e postadas, inclusive Ediane foi eleita Miss Beleza Negra 2016, ela foi vítima de racismo nas redes sociais, fato que aproximou ainda mais os dois. E resumindo, desse encontro profissional, surgiu uma bela história de amor. Assis assumiu a paternidade de Laura e um ano depois eles tiveram o Marcus Vicente.

A foto é no formato amador, mas Assis prometeu que vai preparar fotos profissionais da família. Ele disse que com a correria do dia-a-dia, fato que não está reclamando, ainda não deu tempo de fazer fotos produzidas com a esposa e os dois filhos. E olha só para Laura na foto, ela não é filha biológica de Assis, mas é a cara do pai. Ela foi registrada por Assis e depois de conhecer essa incrível história ninguém pode dizer que Laura não é dele.

Mais uma merecida homenagem

Em 2010 ele começou a fazer fotos e foi com uma câmera da prima, pequena, que ele iniciou o treinamento do olhar fotográfico. As primeiras imagens foram feitas na obra onde ele trabalhava como servente de pedreiro. “Eu fui servente, encanador, eletricista, fazia de tudo e foi nesse ambiente que eu fiz as primeiras fotos. Eu fazia foto de tudo”, lembrou.

Mas foi em 2011 que o lado profissional da fotografia desabrochou, num curso do fotógrafo Marcos Vicentti. A semelhança não é coincidência! Sim, o nome do filho de Assis Lima, Macus Vicente, foi em homenagem ao seu querido mestre, que lhe deu e continua dando todas as dicas para evoluir ainda mais.

“A homenagem a gente tem que fazer enquanto a pessoa está viva e o nome do meu filho foi em homenagem ao Marcos Vicentti. Eu o considero como um segundo pai. Ele cuidou de mim aqui em Rio Branco e me deu apoio, esteve comigo nos momentos bons e ruins, sempre me direcionando pro caminho certo”, falou Assis em tom emocionado, afirmando que os 13 anos de fotografia e o sucesso na sua carreira, não são apenas mérito seu. “Graças ao Marcos Vicentti estou na fotografia”.

Conquistas e premiações

Outro detalhe interessante sobre Assis é que ele começou a carreira no fotojornalismo e possui fotos premiadas nacional e internacionalmente. No ano passado ele foi contemplado com prêmio Glow como melhor fotógrafo do Acre. Ja é fotógrafo especializado em gestantes e partos há 7 anos.

Sua principal atividade é realizar ensaio de gestantes, 90% do seu trabalho, mas ele também realiza fotografias de parto, família, ensaio infantil, ensaio feminino e cobertura de eventos.

Serviço:

Quer conhecer mais do trabalho de Assis Lima? O estúdio dele fica no Conjunto Castelo Branco, Rua do Bola Preta, 82, no térreo.

Confere as redes sociais:

Instagram: @assislimafotografia

WhatsApp: (68) 99608-6480

Agora vale apreciar as imagens, seleção feita pelo próprio Assis Lima: