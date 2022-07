Em entrevista nos estúdios da rádio Ecoacre, ao jornalista Washington Aquino, nesta quinat-feira (21), o pré-candidato majoritário do PT no Acre, Jorge Viana, negou definições quanto ao cargo que vai disputar.

Jorge confirma conversas avançadas com o PSB, partido que lançou o deputado Jenilson Leite como pré-candidato ao Governo, mas confirma que, no momento, não passam de tratativas, negando que já esteja definida a forma de atuação de cada um deles no pleito.

Ele revelou a Aquino que estão empenhados em resolver a questão: “Acredito que até semana que vem já teremos essa definição”, asseverou.

A informação que circulou na imprensa nas primeiras horas da manhã, de que Jorge Viana havia decidido vir para Governo e Jenilson viria assim para Senado, já foi esclarecida por todos os campos da história, que são unânimes em dizer que as tratativas continuam, mas confirma que o desfecho pode ser esse mesmo: “Se a nossa decisão for de que eu saia ao Senado, o deputado Jenilson Leite segue candidato a governador. Se a decisão for de por meu nome ao governo, o deputado Jenilson vai para o Senado”.