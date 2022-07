Ator André Gonçalves deve quase meio milhão de reais em pensão alimentícia

Terça de fofoca por aqui! E hoje a gente vai falar de casais famosos! O ator André Gonçalves vai ter de viver os próximos 60 dias com uma tornozeleira eletrônica monitorada pela polícia 24 horas por dia. Não pode retirar o equipamento para nada, nem para dormir nem para tomar banho. Ele foi preso na semana passada por não pagar a pensão alimentícia de Valentina Benini, filha do ator com a jornalista Cynthia Benini, no valor acumulado de mais de R$ 350 mil. Já para a filha com a atriz Tereza Seiblitz, ele deve R$ 109 mil. Quem conta é a Fabiola Reipert, apresentadora do Momento Venenosa do Balanço Geral SP. Vem ver!