Blog do Ton: Bolsonarista de carteirinha, Mara Rocha pode ver MDB compondo com Ciro Gomes

As andanças nas ruas por apoio causaram um encontro inusitado: Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB). O primeiro enfrenta rejeição dentro do próprio partido e vê debandada de aliados para os lados de Lula e Bolsonaro; a segunda, pena para subir nas pesquisas de intenção de voto.

Insiders políticos já apontam uma aproximação. Quem pode não gostar é Mara Rocha, declaradamente apoiadora do presidente Jair Bolsonaro. Mara aceitou ir com Tebet e cumprir a cartilha de seu presidente regional, deputado federal Flaviano Melo.

Por ser considerada novidade nestas eleições, Simone até poderia encabeçar a chapa. Ciro enfrenta a quarta eleição presidencial. Em uma composição neste estilo, será que o MDB-AC muda de ideia? Como dizem os evangélicos, agora é hora de joelhos no chão.

Calendário eleitoral

Tem pré-candidato desligado dos novos prazos vencidos do calendário eleitoral. Todo cuidado é pouco.

Rodando material

Já tem gente até rodando material. Tem que ter coragem.

Articulações

É nos bastidores que o jogo é jogado. Uma grande aliança pode enterrar de vez a chance de a Frente Popular voltar ao poder no Acre.

Tadeu Hassem

Dos destaques das festividades do Carnavale, no Alto Acre, a alegria de Tadeu Hassem, pré-candidato à Aleac. Curtiu, tirou fotos e conseguiu falar com muita gente.

Câmara Federal

Um pré-candidato à Câmara Federal tem nudes circulando em aplicativo de mensagens instantâneas. Fui perguntar se as fotos são dele mesmo e me surpreendi com a resposta: “Vazou, tá vazado”.

Chororô

A janela de nomeações para comissionados do Governo do Estado encerrou no dia 2. Teoricamente, acabou o chororô por cargos e estrutura. Vamos ver se vale na prática.

Partidos

Existem alguns partidos que não se sentem contemplados e com estrutura ideal para ir às ruas. Situação delicada e que não foi totalmente resolvida. Não sou eu quem estou falando.

Novo cenário

Com novo cenário se desenhando, acredito numa mudança nas intenções de voto. Vamos aguardar as próximas pesquisas.

Mailza

A senadora Mailza tem andado pelas ruas da capital acreana. É um nome absolutamente leve.

Wania Pinheiro

Com direito a identidade visual novinha em folha, a empresária Wania Pinheiro confirmou nas redes sociais pré-candidatura à Aleac. Está andando e construindo alianças importantes.