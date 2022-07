Blog do Ton: Em evento com Márcia, Gladson, Bittar e Mailza, PL quer dar cheque-mate no jogo do vice

Um encontro marcado para esta quarta-feira (13) no auditório da Paim, às 17h, deve ser o cheque-mate na escolha de Márcia Bittar como vice de Gladson Cameli.

O PL, partido que abriga a antes pré-candidata ao Senado, convocou um grande evento com aliados e o principal tema será as eleições. Evento esse que conta com participantes de peso, como a senadora Mailza (Progressistas-AC).

O partido deve, ainda, apresentar seu elenco e é um gesto de agradecimento ao governador pelo acolhimento do partido à chapa majoritária.

Violência política

“Devemos procurar as autoridades da Justiça Eleitoral para manifestar a nossa preocupação, com a chegada da campanha corpo, a corpo dos nossos candidatos”. Declaração do presidente do PSOL no Acre, Waldir França. A preocupação se repete em diversas rodas de conversas.

PT

Manoel Lima, presidente em exercício do Partido dos Trabalhadores no Acre (PT), é outro que demonstrou preocupação. “Estamos tomando todas as providências para garantir a segurança do nosso candidato majoritário Jorge Viana, inclusive cobraremos das autoridades proteção dos nossos candidatos proporcionais que percorrerão os municípis fazendo campanha para Lula”, disse o dirigente petista ao A Tribuna.

Podemos

Pré-candidatos do Podemos se reuniram com Bruno Ornelas, coordenador nacional da legenda. O partido vem bem para as eleições deste ano.

Manter

Lula disse que irá manter o auxílio de R$ 600 caso vença. Promessa típica de eleições. Para o eleitor melhor informado, Lula deveria prometer a devolução do poder de compra.

Alckmin

Em conversa com Geraldo Alckmin, vice-presidente da chapa de Lula, Jenilson Leite garantiu que, se depender dele, a aliança PSB/PT se repete no Acre. Só que não depende só dele.

Moro

Depois de problemas com domicílio eleitoral e a vontade de disputar a presidência, Moro definiu seu destino: deve disputar vaga de Senado pelo Paraná.

Gladson e Mailza

Na terça-feira, o PP Nacional bateu o martelo: Gladson e Mailza comandam o partido no Acre e a dupla vai unida para as eleições. Gladson para o Governo e Mailza, Senado.

Câmara de Senador Guiomard

Não param de circular nas redes os vídeos de dois vereadores, em momentos diferentes, protagonizando cada um sua confusão, na Câmara de Senador Guiomard. Que circo!

Agro dividido

Enquanto Jorge Moura decidiu acenar apoio ao pré-candidato ao Senado, Alan Rick (UB-AC), Fernando Zamora oficializou a pré-candidatura. O agro está dividido?

Fernanda Hassem

O que o PT ganha com a saída de Fernanda Hassem, a prefeita mais popular e melhor aceita do Acre?

Dinâmica

A política é mesmo dinâmica. Agora, para a cadeira de Senado, existe cenário com/sem Jorge; com/sem Jéssica; Márcia está no jogo do vice e existem alas de esquerda que apostam em candidatura única para esse bloco. Uma pesquisa rodada agora poderia trazer resultados diferentes de tempos atrás.

PSD

Mesmo perdendo dois densos nomes para a chapa de federal, a chapa do PSD de estadual ainda é boa. Em 2018, Jairo Carvalho ficou de fora por conta da performance da legenda.

Mulheres

Lene Petecão e Rosana Nascimento saíram da chapa de estadual e tentam vaga na Câmara Federal. Duas mulheres com voto, o que é raro nos tempos de hoje.