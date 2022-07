Blog do Ton: “Fechamos as torneiras da corrupção”, diz Bocalom em evento com Bittar e Mailza

Com mais de R$ 200 milhões economizados no último ano e mais R$ 90 milhões só neste ano, o prefeito Tião Bocalom (PP-AC) comemorou em Rio Branco a realização do viaduto da avenida Ceará, através de pedra fundamental lançada nesta sexta-feira (1).

O prefeito anunciou, em diversos pontos da cidade, grande infinidade de obras. De acordo com suas próprias palavras, a cidade se transformou em um verdadeiro canteiro de obras.

“Fechamos as torneiras da corrupção”, disse em trecho do aplaudido discurso.

Bittar e Mailza

O entrosamento dos senadores Marcio Bittar (UB-AC) e Mailza (PP-AC) chamou atenção dos presentes. Eles até combinaram emendas, para realização futura de um restaurante popular na capital acreana.

Marcus Alexandre

Gosto do ex-prefeito Marcus Alexandre e respeito seu posicionamento, mas não entendi muito bem a lamentação de que está sozinho. Ele é tido como o maior puxador de votos dessa chapa.

Quem não chora, não mama

Coincidência ou não, depois do desabafo o PT estuda lançar Marcus ao Governo. Já diz o ditado: quem não chora, não mama.

Emergência

Toda bancada acreana votou favorável à PEC das Emergências.

88 milhões

É o valor autorizado pelo TSE para as campanhas presidenciais.

Luiz Calixto

Gosto e respeito o ex-deputado Luiz Calixto, mas não faz sentido sua declaração onde credita o senador Bittar como um possível culpado em caso de Cameli perder. Bittar está tentando juntar o bloco governista.

Globais

Letícia Spiller, Gleici Damasceno: esses são alguns nomes que se manifestaram em favor da pré-candidatura de Francisco Piyãko à Câmara pelo PSD. É um excelente nome.

Aprovado

A Câmara aprovou o subsídio de R$ 8 milhões ao transporte. As opiniões sobre esse assunto são divididas, o que sei é que se a corda arrebentasse do lado mais fraco, o contribuinte pagaria a conta com a elevação dos preços das passagens.

Paredes

Se paredes tivessem ouvidos, dariam conta da movimentação de um grande grupo nestas eleições.

Interior

Recebi um vídeo de um vereador do interior completamente exaltado após sessão na Câmara. Quem estava lá, garante que na sessão foi bem pior que o vídeo recebido.