Blog do Ton: Idas e vindas do bloco esquerdista podem culminar em rompimento

Um dia Governo, outro Senado, outro Governo. É assim a realidade do PT e dos mistérios envolvendo a posição de Jorge Viana nestas eleições.

No domingo, Jenilson Leite, pré-candidato ao Governo pelo PSB, fez um vídeo depois de uma reunião na casa de Cesar Messias. Ali tudo parecia estar certo para que ele fosse conduzido à disputa do Senado.

Alan Rick é anunciado como vice. Começam a pipocar informações de que Jorge Viana não tem um plano de governo. O PSB? Vai esperar até quarta. Se nada for definido, podem seguir sozinhos.

Fortunato

Sentimentos à família de Fortunato Martins Filho, 55 anos, que morreu de infarto. Ele era pré-candidato a estadual pelo MDB e foi cogitado para vaga de vice de Mara Rocha.

Novo nome?

As declarações de Alan Rick entregam informações importantes sobre um possível novo cenário. Ele diz ao ContilNet que, com sei nome consolidado na vaga de vice, o senador Marcio Bittar (UB-AC) ganharia o poder de indicar um nome ao Senado da sua confiança.

Interesses

Veja como os discursos mudam conforme os interesses. Antes do anúncio de Márcia Bittar nessa vaga, setores da imprensa e nos bastidores, o que se falava é que vice não tinha voto. De uma hora para outra, passou a ter. As pessoas passaram a votar no vice.

Efeito Alan

Após o anúncio de Alan, o bloco esquerdista deu sinais de que Jorge Viana iria mesmo para o Senado. A justificativa seria a de que Jenilson já tem um Plano de Governo desenhado. Seria o Efeito Alan?

Foi desenhada

“Ton, essa chapa já está desenhada. Foi sacramentada em Manaus e reserva muitas surpresas, pode esperar”. De uma fonte palaciana. Vamos esperar as convenções.

Nem com nojo

Um político que qualificaria a chapa majoritária do bloco esquerdista é Marcus Alexandre, pela empatia do público da capital e boa popularidade. Mas pessoas próximas garantem que ele não quer isso “nem com nojo”. Quer seu mandato de estadual.

Marcus Alexandre

Nesse ponto, muitos políticos precisam aprender com o ex-prefeito. Alguns ficam sem mandato porque o ego é maior que seus currais eleitorais. Não preciso citar nomes.

Ministro

Jorge Viana é um grande cotado para ser ministro em um possível Governo Lula. Mas, caso ele seja eleito governador ou senador, essa vaga passa para algum outro acreano?

Chapa do Gladson

É vaga do vice, é vaga do Senado: em nenhuma outra chapa, há tanta disputa como na chapa do Gladson.