Blog do Ton: Os bastidores da aproximação do grupo da bolsonarista Mara Rocha da chapa de Lula

Tasso Jereissati (PSDB-CE) está de malas prontas para desembarcar na vaga de vice de Simone Tebet, do MDB. Se esses dois partidos se entenderem nas disputas estaduais, a parceria é dada como certa.

Ocorre que ninguém acredita mais nessa terceira via; as eleições deste ano devem polarizar entre Lula e Bolsonaro. O leitor pode perguntar: qual o motivo, portanto, da manutenção dessa pré-candidatura?

Para o experiente Ricardo Noblat, uma aproximação com quem ganhar num eventual próximo turno. Tasso já foi cotado para a vaga de vice de Lula. Esta coluna, aliás, já cogitou aproximação desses partidos. A repercussão interna dentro do partido da bolsonarista Mara Rocha, pré-candidata ao Governo, não foi das melhores.

Mailza

A senadora Mailza (PP-AC) pontuou em pesquisa de intenção de votos para o Senado em Minas Gerais. No cenário aberto, que é quando os entrevistadores não apresentam as opções.

Divulgação

O Globo noticiou que os gastos de deputados federais com divulgação de mandato aumentaram 20% com o período eleitoral. No topo do ranking, as representantes do Acre Mara Rocha e Jessica Sales, ambas do MDB.

Em alta

A deputada Perpétua Almeida (PCdoB-AC) está em alta na web, após os últimos acontecimentos na Câmara. Ela confrontou um ministro, se envolveu em discussão com um filho do presidente e recebeu um curioso apoio de Alexandre Frota.

Voto

“Se o meu domicílio eleitoral fosse o Acre, Perpétua Almeida teria meu voto”, do colunista Reinaldo Azevedo

Senador Guiomard

A prefeita Rosana Gomes pediu perdão à mãe da criança que morreu em um acidente envolvendo caminhão da prefeitura. Tem que pedir mesmo. E tem que reunir sua equipe técnica para saber o que o município pode fazer por essa família.

Maria das Vitórias

Quem tomou posse no Senado Federal foi Maria das Vitórias (PSD-AC). O filho, Tota, corre o Acre como vice na chapa de Petecão ao Governo do Acre.

Câmara

O uso de máscaras voltou a ser obrigatório na Câmara de Rio Branco. Outras instituições poderiam pegar carona na decisão do parlamento menor.

Covid

Com uma volta nos altos números de casos, o poder público precisa adotar medidas que protejam a população.

Senado

Uma pré-candidatura ao Senado está próxima de sinalizar um recuo…

Governo

… e uma do Governo também. Palpites?