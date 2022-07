Os bastidores da divisão de fundo eleitoral no PSB e status de candidatura de Leite segundo O Globo

“Nos bastidores do partido, as empreitadas aos governos do Maranhão, Pernambuco, Paraíba, Espírito Santo e Rio são consideradas mais sólidas, enquanto as campanhas de Jenilson Leite, no Acre, e de Beto Albuquerque, no Rio Grando do Sul, ainda são consideradas incertas”. Fala do O Globo, sobre as eleições do Acre.

Apesar da fala, Jenilson continua a todo vapor sua empreitada, conversando com o povo e forças políticas. Na verdade, Jenilson enfrenta um impasse chamado PT, que não diz se tem pré-candidato ao Governo e nem vai dizer. Vai anunciar nas convenções, talvez, um já candidato.

Lá em Brasília, PSB decidiu dividir seu fundo eleitoral em duas fatias, para que candidatos ao Governo não disputem a mesma verba com candidatos ao Senado. Vai evitar problemas, como o que aconteceu com o PL que teve a chapa de federal implodida.

Cesar Messias

Em uma possível composição de Jorge Viana com o presidente do PSB Cesar Messias para o Governo, Jenilson pode pular para o Senado.

Marcus Alexandre

Quem aposta em Marcus Alexandre, pode dar com os burros nágua. Ele está focadíssimo na disputa pela Aleac.

Dia 20

É a data onde a lei permite o início das convenções partidárias. Vai até 5 de agosto. Como estamos no Brasil, é de se esperar que legendas arrastem definições até a data limite.

5 da manhã

É o novo horário que os mesários devem chegar nas seções para o dia de trabalho. Irão acordar com as galinhas.

11

É o número de estados onde o MDB declarou apoio a Lula. A equipe de Mara Rocha está a roer unhas. Por enquanto, por aqui a legenda vai com Simone Tebet.

Agosto

Em agosto, vencem dois importantes prazos no calendário eleitoral. Além de ser a data limite para as convenções, ali a lei começa a valer com mais seriedade: políticos não mais podem ser beneficiados em detrimento de outros.

Zé Lopes Jr

O então pré-candidato à Câmara pelo PL Zé Lopes Jr já anunciou disputa à Aleac. Pulou para a chapa de estadual.

Garotinha do interior

Essa chapa de estadual está de olho em uma certa garotinha do interior, filha de político, que pode anunciar disputa se for chancelada por seu grupo político. Não é muito bem aceita.

N. Lima

“Cumprimento a todos, homens e mulheres, na pessoa da senadora Mailza”. Fala do vereador N. Lima durante evento do Progressistas na semana passada. Conhecido por ter um jeito brutão, esse vereador de vez é uma verdadeira caixa de surpresas.

Igreja

“A chapa de Mailza Gomes é a chapa da Igreja do Senhor Jesus no Acre”. De uma forte liderança evangélica do estado em conversa com um membro do legislativo federal.