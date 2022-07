Boxeador de 18 anos morre durante treino após ser nocauteado

Miracle Amaeze, boxeador nigeriano de 18 anos, morreu no último sábado após sofrer dois nocautes durante um treino. A notícia é do portal Flight Gist Media.

O atleta era considerado uma das maiores promessas do esporte da Nigéria. Ele chegou a receber tratamento de primeiro socorros, mas não resistiu, morrendo a caminho do hospital. A causa da morte ainda não foi divulgada oficialmente.

Miracle Amaeze given local first aid after intense sparring session with a bigger opponent in training on Saturday morning in Festac town lagos, Nigeria before he gave up the ghost in the evening.

