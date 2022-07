BR-364: motorista de Hilux pode ter cochilado na direção em acidente com duas mortes

A equipe de jornalismo apurou no local que a caminhonete com os quatro ocupantes vinha sentido Ariquemes/Porto Velho, quando por motivos ainda não esclarecidos acabou invadindo a pista contrária e bateu de frente contra um caminhão baú que ia em direção a oposta.

Em virtude da violência do impacto, a Hilux ficou totalmente destruída, causando os dois óbitos no local e deixando um homem e uma mulher gravemente feridos.

Uma Van da prefeitura de São Felipe do Oeste (RO) que vinha atrás da carreta ainda foi atingida com os destroços da Hilux.

O veículo oficial era ocupado por 10 pacientes e o motorista, mas por sorte ninguém se feriu.

O motorista do caminhão e a esposa dele também saíram ilesos do acidente. Testemunhas disseram que provavelmente o motorista da Hilux tenha cochilado na direção na hora do acidente. “Ele não estava ultrapassando ninguém na hora em que entrou na mão contrária”, disse uma das testemunhas.

Uma equipe da Perícia Técnica esteve no local colhendo vestígios para elaboração do laudo que deverá sair em até 30 dias. Os corpos foram removidos ao Instituto Médico Legal (IML).