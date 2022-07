CBF vê resistência por mudanças nas eliminatórias para Copa do Mundo de 2026

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, afirmou nesta semana que apenas Brasil e Argentina concordam com uma eventual reforma – que passou a ser discutida após a Fifa aumentar de 32 para 48 o número de participantes da Copa do Mundo, o que também elevou o número de vagas para a América do Sul, das atuais 4,5 para 6,5 (seis vagas diretas e mais uma para repescagem)