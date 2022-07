Centro de Eventos de Feijó será entregue pelo Estado em agosto para Festival do Açaí

O Estado do Acre, por meio da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), a partir do convênio para obras de infraestrutura celebrado com a Prefeitura de Feijó, realiza a construção do Centro de Eventos de Feijó, com a finalidade de garantir um espaço cultural com estrutura adequada e moderna para comportar grandes públicos nos festivais realizados na cidade. A previsão é de que no início de agosto todos os serviços estejam devidamente concluídos.

O titular da Seinfra, Cirleudo Alencar, vistoriou o local para verificar o andamento da obra, que possui um investimento de R$3,5 milhões, oriundo de recursos próprios do Estado. O valor foi repassado para a prefeitura, que realizou processo licitatório, em que uma empresa local foi a vencedora. “A pista de eventos está finalizada, já temos o palco e estamos com o maquinário fazendo a drenagem”, ressaltou Alencar.

O Centro de Eventos de Feijó possui mais de 500 metros de extensão e será a sede do próximo Festival do Açaí, a ser realizado nos dias 12, 13 e 14 de agosto, valorizando a cultura do município e gerando empregos e renda.

“A partir desse evento, as principais festas do município serão realizadas neste local. É uma obra muito importante, com uma estrutura que tem portal de entrada, palco, restaurantes e estacionamento”, informou o prefeito Kiefer Cavalcante.